ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.8): ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್, ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್, ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಐಟಿಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗಡುವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರೊಳಗೆ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌

ಟಿಡಿಎಸ್ ನಂತರ ₹10,000 ಮೀರಿದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಮೂರನೇ ಕಂತನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ವಿಳಂಬ ಐಟಿಆರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ಅವಕಾಶ

2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ವಿಳಂಬಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಳಂಬಿತ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ₹5,000 ಮತ್ತು ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ₹5,000 ಆಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರೊಳಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಂಬಿತ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್‌ಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 31 ಕೊನೇ ದಿನ

2024 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿರುವವರು 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು SMS ಎರಡರ ಮೂಲಕವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಡ್ಡಾಯ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ 2026 ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡಿತರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.