ಡಿಗ್ರಿನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡದ ಹುಡುಗ ಇಂದು 16000ಕೋಟಿ ರೂ.ಒಡೆಯ; ಇದು Oyo ಸಂಸ್ಥಾಪಕನ Success Story
OYO founder story inspiring: ಓಯೋ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಿತೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, 16000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಒಡೆಯ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 31 ವರ್ಷ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ರಿತೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಇಷ್ಟು ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ.
ಓಯೋ ರೂಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ 'ಓಯೋ' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಿತೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಓಯೋ ರೂಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ರಿತೇಶ್ ಅವರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಪದವಿಯನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡದ ರಿತೇಶ್ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲೇ ರಿತೇಶ್ಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಐಡಿಯಾ ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಇಂದು ಸುಮಾರು 16000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಿತೇಶ್. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನತ್ತ ಗಮನ
ರಿತೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮೂಲತಃ ಒಡಿಶಾದವರು. ಬಿಸ್ಸಾಂನ ಮರ್ವಾರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಿತೇಶ್ ಕುಟುಂಬ ರಾಯಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬಿಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತನಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಐಐಟಿ-ಜೆಇಇ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ರಿತೇಶ್ . 2011 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ರಿತೇಶ್, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು.
ಈ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ
2012ರಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್, ಒರವೆಲ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಎಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. 2012ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಂಚರ್ ನರ್ಸರಿ ಎಂಬ ಉತ್ತೇಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 30ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ರಿತೇಶ್ ಥೈಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ರಿತೇಶ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊರೆತ 100,000 ಡಾಲರ್ ಬಳಸಿ 2013ರ ಮೇನಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಓಯೋ ರೂಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಗೂಗಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಕೆ
ರಿತೇಶ್ ಮನೆಯವರ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಗೂಗಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಲಿತರು. ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂಪ ಕೊಡಲು ಇಡೀ ದೇಶ ಸುತ್ತಿದರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಯೋ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿತು.
ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಿದ ರಿತೇಶ್
2018ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ರಿತೇಶ್ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಸಂಪತ್ತು 8,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಬಿಲಿಯನರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಿತೇಶ್ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ.
16,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿತೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇಂದು 31ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 16,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.