ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ರೈಲ್ವೇ ಷೇರುಗಳು, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ IRCON, RVNL, ಮತ್ತು IRFC ನಂತಹ ಷೇರುಗಳು ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.23): ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಬಳಿಕ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಷೇರುಗಳ ದುರ್ಲಭ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಷೇರುಗಳು ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಪೀಕ್ನಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಷೇರುಗಳು ಹರ್ಷ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಿಂದ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿವೆ.
IRCON ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, RVNL ಲಿಮಿಟೆಡ್, IRFC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೈಲ್ವೆ ಷೇರುಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರ ಬುಧವಾರ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು IRCON ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿರುವ ರೀತಿ, ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ನಂತರದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವೂ ಇದಾಗಲಿದೆ.ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, IRCON ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ 2.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳು ಕೈ ಬದಲಾಗಿವೆ, ಇದು ಕಂಪನಿ ಷೇರಿನ 20 ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ 15 ಲಕ್ಷ ಷೇರುಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಭಾರೀ ಕುಸಿದಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, IRCON ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಷೇರುಗಳು 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 18% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಇದು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಕೆಟ್ಟ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2024 ರ ಗರಿಷ್ಠ ₹351 ರಿಂದ, ಷೇರುಗಳು 50% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. RVNL ಕೂಡ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ನಂತರ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತೆ 4.5% ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ತಲಾ 4% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ RVNL ನ 1.5 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೈ ಬದಲಾಗಿವೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ RVNL ನ 20 ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ 24 ಲಕ್ಷ ಷೇರುಗಳು ಕೈ ಬದಲಾಗಿವೆ. RVNL ಷೇರುಗಳು ಜುಲೈ 2024 ರ ಗರಿಷ್ಠ ₹647 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 50% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ₹229 ರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿ, ಆ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ 55% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದ್ದ IRFC ಷೇರುಗಳು ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಐಆರ್ಎಫ್ಸಿಯ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಷೇರುಗಳು ಕೈಬದಲಾಗಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಷೇರುದಾರರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು IRFC ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 86% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಪಿಎಸ್ಯುಗಳು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೋಮವಾರದ 20% ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಜುಪಿಟರ್ ವ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೊಂದು 13% ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಜೂಪಿಟರ್ ವ್ಯಾಗನ್ಸ್ನ 20 ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ 22 ಲಕ್ಷ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳು ಕೈ ಬದಲಾಗಿವೆ. ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದರಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು 215 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ / ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಾನ್ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಎಸಿ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 2 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 1 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ರೈಲ್ವೆ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಷೇರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ.