3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ! ಕೂಲರ್ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನೀವೂ ಆಗಬಹುದು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ
Business Ideas: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಕೂಲರ್. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಕೂಲರ್ಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಸಣ್ಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಲರ್ಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೂಲರ್ಗಳು
ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ವ್ಯಾಪಾರ
ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ
ಕೂಲರ್ಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಲರ್ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 300 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕೂಲರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 3,000 ದಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದರೆ, ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಸುವ ಕೂಲರ್ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
