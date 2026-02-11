- Home
- Business
- Business Ideas: 4 ತಿಂಗ್ಳು ದುಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ!
Business Ideas: 4 ತಿಂಗ್ಳು ದುಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ!
Summer Business Idea: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ಒಂದೆಡೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸಣ್ಣ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ
ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ-ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾಪಮಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತೀವ್ರ ಬೇಸಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನಿಂಬೆರಸದಂತಹ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾಕೆ ಲಾಭದಾಯಕ?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಥಿಯೇಟರ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದವರು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದವರು ತಕ್ಷಣ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ಈ ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ:
ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು – ಪ್ರತಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 15 ರೂ.
ಮಜ್ಜಿಗೆ – ಪ್ರತಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 10 ರೂ.
ನಿಂಬೆರಸ – ಪ್ರತಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 10 ರೂ.
ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು? ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?
ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು: ಜ್ಯೂಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಂದು ಫ್ರೀಜರ್, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಬಾದಾಮಿ, ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು (ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ), ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬಹುದು?
ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ರೂ. 1,000 ಆಗಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಾಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಒಂದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.