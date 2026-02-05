- Home
- Business
- Business Idea: 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾವಿರ ಗಳಿಕೆ! 6 ತಿಂಗ್ಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
Business Idea: 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾವಿರ ಗಳಿಕೆ! 6 ತಿಂಗ್ಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
Cone Ice Cream Business: ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ವ್ಯಾಪಾರ. ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ವ್ಯಾಪಾರ
ಕೋನ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳು
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್, ಮಾಲ್ಗಳ ಹೊರಗೆ ಕೋನ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮಾರುವ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಕೋನ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪಟ್ಟಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕಾಲೇಜು, ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಬಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
ಲಾಭ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಒಂದು ಕೋನ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅನ್ನು 20 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮಾರಾಟವಾದರೂ, ದಿನದ ಆದಾಯ 2,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 800 ರಿಂದ 1,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ 200 ದಾಟಿದರೆ ಲಾಭ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ?
ಈ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ವ್ಯಾಪಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯುವಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. **ಗಮನಿಸಿ:** ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಇರುವವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.