ಕೇವಲ ₹80ಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ₹800ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ! ₹5000ದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆ-ಗಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕುಂಡಗಳನ್ನು (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್) ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೇವಲ ₹5000 ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡಗಳ ಬದಲು ಮಾಡರ್ನ್, ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಅಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದರ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
1. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಗಳು (Moulds)
ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಚ್ಚುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೋಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ₹5000 ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 20-30 ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
2. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್
ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ನಯವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ, ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವ 'ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್' ಸಿಗುವುದು ಇದರಿಂದಲೇ.
3. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೇಜ್ ತೆರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕುಂಡ
ನೀವು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಡೆಸ್ಕ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಿಂದ (ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತಹವು) ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಂಡ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಕೇವಲ ₹30 ರಿಂದ ₹50 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಾಗ, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ₹150 ರಿಂದ ₹250ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕುಂಡಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದರ ವೆಚ್ಚ ₹100 ರಿಂದ ₹150 ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನರ್ ಕುಂಡಗಳ ಬೆಲೆ ₹500 ರಿಂದ ₹800ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನರ್ಸರಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಗಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ₹350 ರಿಂದ ₹650 ರವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದು
ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ₹15,000 ದಿಂದ ₹30,000 ವರೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit) ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳೆದಂತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು?
ಸ್ಥಳೀಯ ನರ್ಸರಿ: ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ನರ್ಸರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಗಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: Amazon, Flipkart ಮತ್ತು Etsy ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕುಂಡಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್: ಕಚೇರಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಸಗಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ನೆನಪಿಡಿ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ (Risk) ಇರುತ್ತದೆ. ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಲಾಭದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವು ನಿಮ್ಮ ನಗರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
