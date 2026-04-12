Kannada

ಹಾಡಿನಿಂದಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ

ಭಾರತದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನಿಂದಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

Apr 12 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
Kannada

ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರುಪೇರಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಎರಡು ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಶಾ ಜೀ

1933ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
Image credits: instagram
Kannada

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು

ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image credits: instagram
Kannada

ಆಶಾ ಜೀ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 80 ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯೂ ಸೇರಿದೆ.
Image credits: instagram
Kannada

1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಿಂದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆದಾಯ

ಆಶಾ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಲವು ಆಲ್ಬಂಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುಗಳ ರಾಯಲ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಇಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಗೆ ಆದಾಯ

ಆಶಾ ಜೀ ಅವರಿಗೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದಲೂ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ದುಬೈ, ಕುವೈತ್, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ.
Image credits: instagram

