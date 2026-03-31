ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದಲೇ ಆಗಲಿದೆ ಅದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
2026ರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಸಂಬಳ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತ, ಎಟಿಎಂ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ.
1. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025ರ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 12.75 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಈವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಬ ಪದಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಪದ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗೊಂದಲ ಕಡಿಮೆಮಾಡುವುದು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ. ಈ ಮೊತ್ತ 75,000 ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದು 50,000 ರು. ಇತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಊಟ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಹೆಚ್ಆರ್ಎ ನಿಯಮದಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರಲಿವೆ.
ಇನ್ಕಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಳದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಮೂಲ ಸಂಬಳದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
3. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಸಲ ಹಣ ತೆಗೆಯಬಹುದಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಣ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತೀ ಸಲ 23 ರು.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
4. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಟಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಪ್ರತೀ ಪಾವತಿಗೂ 2 ಅಂಶಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯ.
ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಓಟಿಪಿ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿ ನಿಯಮಗಳು
ಆಧಾರ್ನ ಯಥಾವತ್ ವಿವರಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು.
6. ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು
ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೊತ್ತ 3000 ರು.ನಿಂದ 3075 ರು.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಬರಲ್ಲ.
7. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ
ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತರಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪೆನ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
