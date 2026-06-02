ಭಾರತ್ಪೇ ಮತ್ತು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ಭಾರತ್ಪೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಯುಪಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯಡಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 45 ದಿನಗಳ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ (QR Code) ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಭಾರತ್ಪೇ' (BharatPe), ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ 'ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' (YES Bank) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ಭಾರತ್ಪೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್' (BharatPe Flex) ಎಂಬ ವಿನೂತನ "ಯುಪಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್" ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯುಪಿಐ (UPI) ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದಾಗ ಆ ಮೊತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು (Credit Line) ಬಳಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಭಾರತ್ಪೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್? ಇದರ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
'ಭಾರತ್ಪೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್' ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು?: ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು, ವಿದ್ಯುತ್-ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು, ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬಡ್ಡಿ ಮುಕ್ತ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯ (Key Benefits)
ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯು ಹಲವು ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ: ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹಣವನ್ನು 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುಲಭ ಇಎಂಐ (EMI) ಆಯ್ಕೆ: ಬಳಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಾಗಿ (EMI) ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತ್ವರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಮೋದನೆ: ಭಾರತ್ಪೇ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆವೈಸಿ (KYC) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮಿತಿ ಮಂಜೂರಾಗಲಿದೆ.
ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್: ಗ್ರಾಹಕರು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಯ ಮೇಲೂ ಆಕರ್ಷಕ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ
ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತ್ಪೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ (CEO) ನಳಿನ್ ನೇಗಿ, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಯುಪಿಐ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ 'ಭಾರತ್ಪೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್' ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ್ಪೇ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ," ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿಯು "ಪೇ ನೌ, ಸೆಟಲ್ ಲೇಟರ್" (ಈಗ ಪಾವತಿಸಿ, ನಂತರ ತೀರಿಸಿ) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತ್ಪೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ BharatPe ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ 'BharatPe Flex' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆವೈಸಿ (KYC) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಂಜೂರಾಗುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ UPI ಐಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ (UPI PIN) ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಯ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ.
ಭಾರತ್ಪೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ
2018ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ್ಪೇ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಝೀರೋ ಎಂಡಿಆರ್' (Zero MDR) ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1.7 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 45 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.