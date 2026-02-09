ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ; ಎದುರಾಳಿಗಳು ಗಢ ಗಢ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೇವೆ
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು 5G ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಜಿಯೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 5G ಕವರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ 5G ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ, 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ 5G ನೀಡುವುದಾಗಿ ಟೆಲ್ಕೊ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು, ನಾವು ಜಿಯೋದ ಎರಡು ಅಗ್ಗದ 5G ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ 5G ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹198 ರ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 14 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ.
FUP (ಫೇರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ) ಡೇಟಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗ 64 Kbpsಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೆಲ್ಕೊ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ₹349 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ ₹349 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ಗದ 5G ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ FUP ಡೇಟಾ ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು 64 Kbps ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೂ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾ
ಜಿಯೋ 5G ಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್, ಓಪನ್ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ 5G ಕವರೇಜ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 4G ಕವರೇಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಜಿಯೋ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
