Reliance Jio Prepaid Plan: ಜಿಯೋದ ಹೊಸ 189 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಫರ್! ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ?
ನವದಹೆಲಿ: ದೇಶದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ (Telecom Company Reliance Jio) ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ (Jio's Prepaid Plan List) 189 ರೂ. ಹೊಸ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ನಂತಹ (Bharti Airtel And Vodafone Idea) ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ 200 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ.
ಜಿಯೋದ 189 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ನ ಲಾಭ: Benefits of Jio's Rs 189 Prepaid plan
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 189 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ. ಯೂಸರ್ಗಳು ಒಟ್ಟು 2GB ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 300 ಉಚಿತ SMS ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಂತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಪ್ಲಾನ್ Jio TV ಮತ್ತು Jio AI Cloud ನಂತಹ OTT ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಪೈಪೋಟಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು: Airtel's Prepaid plan is Rs 199
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಪೈಪೋಟಿ ಪ್ಲಾನ್ 199 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು, ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು 2GB ಡೇಟಾ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಿಮ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಯೂಸರ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 300 ಉಚಿತ SMS ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ 17,500 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಹೊಸ 195 ರೂ. ಡೇಟಾ ವೋಚರ್! Airtel's new Rs 195 Prepaid Plan
ಏರ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 195 ರೂ.ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ 90 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ 15GB ಡೇಟಾ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು 149 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 90 ದಿನಗಳ JioHotstar ಮೊಬೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ 4G ಡೇಟಾ ಬಗ್ಗೆ, 5G ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಡೇಟಾ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.