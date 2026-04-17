ಮೇ.1ರಿಂದ ಯುಪಿಐ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್, 10000 ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕು, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಂಚನೆ ತಡೆಯಲು ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?
ಆರ್ಬಿಐ ರೂಲ್ಸ್
ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಪಿಐನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆರ್ಬಿಐ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕೆಲ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕು.
ಮೇ.1 ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ಮೇ.1 ರಿಂದ ಯುಪಿಐ ನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸಬರಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಹಣ ವರ್ಹಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗಾಯಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವರ್ಗವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕು.
1 ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ, ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ
ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಹಣ ಹೊಸಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಹಣ ಹೊಸಬರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಕೆಲ ವಿನಾಯಿತಿ
ಹಣ ರಿಸೀವರ್ ಕೈಗೆ ಸೇರಲು 1 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಅತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಐ ಡಿಲೇ ರೂಲ್ಸ್ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ,ರಿಕರಿಂಗ ಪೇಮೆಂಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಳೇ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ
ಈ ನಿಯಮ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಳೆದ 28 ಲಕ್ಷ ಸೈಬರ್ ಕೇಸ್
2021ರಲ್ಲಿ 2.6 ಲಕ್ಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 28 ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಂದ ಲಪಾಟಾಸಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣ 22931 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
