ಮೊನಾಕೊ ಮೂಲದ FOWE ಇಕೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು 'ಕಾವಿಟೆಕ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ದಹನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮೇ.18): ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತೈಲ ದರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಈಗ ಇವಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್) ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮೊನಾಕೊ ಮೂಲದ 'FOWE ಇಕೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್' (FOWE Eco Solutions) ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಇಂಧನದ ಜೊತೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 10% ರಷ್ಟು ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ಏಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ?
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುದ್ದಿ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 88% ರಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ 'ಕಾವಿಟೆಕ್' ಫಾರ್ಮುಲಾ?
FOWE ಇಕೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ, ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 'ಕಾವಿಟೆಕ್ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಎಮಲ್ಷನ್' (Cavitech Fuel Emulsion) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನದೊಳಗೆ ನೀರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹನಿಗಳು (Microscopic water droplets) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂಜಿನ್ನೊಳಗೆ ಇಂಧನ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ (Burning) ಒಳಪಟ್ಟಾಗ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು 'ಮೈಕ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್' (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಫೋಟ) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಫೋಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಹನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನದ ವ್ಯರ್ಥ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಹೊಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಜಿನ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
FOWE ಇಕೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು (Boilers) ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಹಡಗುಗಳ ಇಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6% ರಿಂದ 10% ರಷ್ಟು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು (Refineries) ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ) ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶೇಕಡಾ 3.6% ರಿಂದ 6% ರಷ್ಟು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (NOx) ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (SOx) ನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 40% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಗೂ ಮಸಿ ಕೂರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ (ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೆಚ್ಚವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ (Power Plants) ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂಧನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ.