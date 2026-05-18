ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎರಡನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ಕನಕಪುರ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ನೆಲಮಂಗಲದಂತಹ ಹೊರವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಜ್ಞರು ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಎರಡನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಕುಣಿಗಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಭೂಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಹಾಗೂ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಹುತೇಕ ಊಹಾಪೋಹ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಕನಕಪುರ-ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ
ಹೊಸವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ-ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವಸತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 6ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಚೂಡಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗಲಿಪುರದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಭೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆಐಎ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಕಪುರ-ರಾಮನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಮನೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ನೆಲಮಂಗಲ-ಕುಣಿಗಲ್: ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಬ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನೆಲಮಂಗಲ-ಕುಣಿಗಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ (STRR) ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಕಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯ ವಸತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೆಲಮಂಗಲ-ಕುಣಿಗಲ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾದರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಘೋಷಣೆಗೊಂಡು 2008ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.40ರಿಂದ 86ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಭಜಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂದಿನ ಸಂಘಟಿತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು ಕಡಿಮೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಗತ್ಯ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಜ್ಞರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, 7ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎರಡನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.