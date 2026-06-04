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- ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಚಿಕನ್,ಮೊಟ್ಟೆ ರೇಟ್: ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕೋಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕಾರಣವೇನು?
ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಚಿಕನ್,ಮೊಟ್ಟೆ ರೇಟ್: ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕೋಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕಾರಣವೇನು?
ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಕೋಳಿ ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೃತಕ ಅಭಾವವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ
ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಕೋಳಿ ಆಹಾರದ (ಫೀಡ್) ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ದೇಶದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಉದ್ಯಮವು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೋಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (AIPBA) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಶೇ. 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ದರ; ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿ
ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಿಂಡಿಯ (Soybean Meal) ಬೆಲೆಯು ಕಳೆದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 40 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಾರ್ಜಿನ್) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದುಹೋಗಿದೆ. ಈ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಉದ್ಯಮವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ, ನವರಾತ್ರಿ ಸೀಸನ್: ಮುಂಬರುವ 4 ತಿಂಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತದ ಆತಂಕ
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ, ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾಪೂಜೆಯಂತಹ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿಕನ್ (ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ) ಬಳಕೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ರೀಡರ್ ಕೋಳಿಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ; ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ
ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮದಾರರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೇರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ (ಮರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತಾಯಿ ಕೋಳಿಗಳು) ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಲು (Culling) ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹140 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರೀಡರ್ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಕೇವಲ ₹65 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಾಸ್ತಾನುಗಾರರ ಕೃತಕ ಅಭಾವ; ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕದ ತಟ್ಟಲು ನಿರ್ಧಾರ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದೇಶೀಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ, ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರವೇ (Speculative Trading) ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 'ನಾಫೆಡ್' (NAFED) ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ದಾಸ್ತಾನುಗಾರರ ಗುಂಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂಚನೆಯ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಎಂ (GM) ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆಮದಿಗೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೊರಲ ಒತ್ತಾಯ
ಕೋಳಿ ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ (Genetically Modified - GM) ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಿಂಡಿಯ ಆಮದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಲಯದ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಲವು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ AIPBA
ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 'ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' (AIPBA) ಒಕ್ಕೂಟವು ದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೈವ್ಸ್ಟಾಕ್ ಫೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (CLFMA), ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (KPFBA), ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IPEMA), ತೆಲಂಗಾಣ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
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