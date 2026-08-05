ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಹೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಕ್' ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 'ಎಡಾಪ್ಟ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರಿತ ಈ ಕಾರು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EV) ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV) ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.5): ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ (JSW MG Motor India) ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನೂತನ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಹೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಕ್' (Hector Hawk) ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಎಡಾಪ್ಟ್' (ADAPT) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಮಾಡೆಲ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EV) ಹಾಗೂ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV) ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಹೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾರು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ವುಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ 560' ಆಧಾರಿತ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಿದೆ. 4.7 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1.85 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 1.7 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಇವಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳು, ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಎಡಭಾಗದ ರಿಯರ್ ಫೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್
ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ (ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್) ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8.8 ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 12.8 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಡೊರಾಮಿಕ್ ಸನರೂಫ್, ಪವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು, 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್, 6-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS), ಹಿಲ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಇವಿ ಆವೃತ್ತಿ (EV): ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 69.2 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 201 HP ಪವರ್ ಹಾಗೂ 310 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಫ್ರಂಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 530 ಕಿ.ಮೀ (CLTC ರೇಂಜ್) ಕ್ರಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV): ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, 20.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರಲಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 195 HP ಪವರ್ ಹಾಗೂ 230 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 125 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್?
ಎಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ 'ಎಡಾಪ್ಟ್' (ADAPT) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇವಿ, ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ರೇಂಜ್-ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇವಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ. ಎಂಜಿ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಹೆಕ್ಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 'ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9S' ಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದರೆ, ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 'ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO' ಹಾಗೂ 'ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ' ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲಿದೆ.