ನಯಾರಾದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ; ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ?
Nayara Energy fuel price cut: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿ 'ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ' ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ
ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಯಾದ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ (Nayara Energy) ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಆತಂಕಗಳು ದೂರವಾಗಿವೆ. ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 73 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ ನಯಾರಾ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು?
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದಿಂದ ನಯಾರಾ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. 40 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಿದರೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸುಮಾರು 7,000 ನಯಾರಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ದರ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಟ್ (VAT) ತೆರಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಲುವೇನು?
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಲುವೇನು?
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ (IOC), ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (BPCL) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (HPCL) ಕಂಪನಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 102.12 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 95.20 ರೂ.ಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೂ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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