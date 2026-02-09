CNG Vs Petrol: ಯಾವ ಕಾರು ಬೆಸ್ಟ್? ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್
ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವಿದೆಯೇ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದರೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ
ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, 'ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರೇ?' ಎಂಬುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಾ ಅಥವಾ ಸಿಎನ್ಜಿನಾ – ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿವೆ.
ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಕಾರಿನ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಲೆ ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ ₹80 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹85 ರಿಂದ ₹100ರ ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಈಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೈಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದು?
ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 15 ರಿಂದ 22 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಿದರೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 22 ರಿಂದ 35 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹೈವೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರು ಉತ್ತಮ?
ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುತಿ, ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪವರ್, ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ
ಆದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.