ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ಘಟನೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ (BMTC) ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ (Reddit) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೆಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 18 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿ, ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಪಿಐ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಿತ್ತು. ಯಂತ್ರವು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, "ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರ ಸರಿಹೋದರೆ ನಾನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ, ಯುಪಿಐ ಫೇಲ್; ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!
ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಗದು ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಳಿ 100 ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಬಾಕಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
ವಾದಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!
ಆಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, "ಯಂತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡಿ, ಬಸ್ ಅನ್ನು ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಜನನಿಬಿಡ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ!
ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕರ ಎಂದು ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಯಂತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವರ್ತನೆ ಖಂಡಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಮಾನವೀಯ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹযাত্রಿಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.