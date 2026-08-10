ಖ್ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಆಕಾಶ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರು ಪೇಟಿಎಂ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ₹360 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವು 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹1,225 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದ್ದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಪೇಟಿಎಂನ ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯಾದ One97 Communications ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಏಸ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಆಕಾಶ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ ದೊರೆತಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹360 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರ ಪೇಟಿಎಂ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ₹1,225 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅವಕಾಶ ಬಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕಾಶ!
ಆಕಾಶ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರು ಪೇಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ, ಪೇಟಿಯಂ, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪೇಟಿಎಂ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಬನ್ಸಾಲಿ ಪೇಟಿಎಂನ ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯಾದ One97 Communicationsನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್–ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಷೇರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 1.21% ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹465ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಷೇರುಗಳು 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ₹310ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬನ್ಸಾಲಿ ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಪೇಟಿಎಂ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಮಡ ಬನ್ಸಾಲಿ!
ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೇಟಿಎಂ ಪಾಲನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಪಾಲು 1.24%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 79,21,162 One97 Communications ಷೇರುಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಷೇರುದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,546ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಬನ್ಸಾಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1,225 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 360 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ!
ಅಂದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹360 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರ ಪಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ ₹1,225 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹865 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3.4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೇಟಿಎಂ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪೇಟಿಎಂಗೆ ‘Outperform’ ರೇಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಷೇರಿನ ಗುರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹2,200ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ One97 Communications ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 9% ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು.
ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆ!
RBI ಕ್ರಮದ ನಂತರ ಪೇಟಿಎಂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಬನ್ಸಾಲಿಯವರ ಹೂಡಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಾಗ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಕಾಶ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ 16 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹7,900 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.