ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಾಬಾ ರಾಮ್ದೇವ್ ಪತಂಜಲಿ, ಒಂದೇ ದಿನ ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಮಹಾಕುಸಿತ!
ಬಾಬಾ ರಾಮ್ದೇವ್ ಅವರ ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಷೇರು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಾಬಾ ರಾಮ್ದೇವ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ
ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮ್ದೇವ್ ಅವರ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಮುಖ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್' (Patanjali Foods) ಷೇರುಗಳು ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 52 ವಾರಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕರಗಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ
ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ರಾಮ್ದೇವ್ ಅವರ ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಷೇರುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (NSE) ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ರೂ. 328.20 ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 347.50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (BSE) ಕಳೆದ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನ ರೂ. 407.65 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ಈ ಷೇರು, ಇಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರೂ. 408 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ರೂ. 328.05 ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಈ ಷೇರು ರೂ. 653.35 ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕರಗಿದಂತಾಗಿದೆ.
ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಷೇರು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಈ ಭಾರಿ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್, "ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಂತೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತ ಸಾಗಲಿದೆ?
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.50 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಇನಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಷೇರು ಶೇ. 13.33 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ರೂ. 353.30 ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಷೇರು ಶೇ. 19 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2026 ರ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಶೇ. 37 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 330 ರಿಂದ ರೂ. 325 ರ ವಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಟ್ಟವೂ ಮುರಿದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ರೂ. 310 ರವರೆಗೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೂ. 380 ರಿಂದ ರೂ. 385 ರ ಹಂತವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಲವಾದ ಗಳಿಕೆ ವಿವರ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026 ರ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 46 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ (FMCG) ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದ ಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ
ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ) ಸುಮಾರು ರೂ. 359 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 524 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸದ್ಯದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಷೇರುಗಳು ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
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