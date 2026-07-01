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- ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ RMZ Star Tech ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಒಲಾ!
ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ RMZ Star Tech ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಒಲಾ!
ಒಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಒಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎರಡು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆರ್ಎಂಜಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹281.11 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 4,30,000 ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಜಾಗದ ಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.
ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಒಲಾ
ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವಿ ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಒಲಾ' (Ola) ಗ್ರೂಪ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,30,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಚೇರಿ ಜಾಗದ ಲೀಸ್ (ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ) ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಐಷಾರಾಮಿ ‘ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆರ್ಎಂಜಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೆಕ್’ (Prestige RMZ Star Tech) ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚವು ₹281.11 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ‘ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಟಾಕ್’ (Propstack) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ನೋಂದಾಯಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡು ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2025 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹103.5 ರೇಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕೈಗೊಂಡ ₹110.75 ಕೋಟಿಯ ಒಪ್ಪಂದ (Ola Electric Technologies Lease Details)
ಒಲಾ ಸಮೂಹದ ಪ್ರಮುಖ ಇವಿ ವಿಭಾಗವಾದ 'ಒಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' (Ola Electric Technologies) ಒಟ್ಟು 1,68,243 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಲೀಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ: ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಂದಾಜು ₹110.75 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ.
- ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ: ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ₹4.45 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ (Escalation) ಶರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಎಎನ್ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್’ ನಿರ್ಧಾರ (ANI Technologies Office Lease Expansion)
ಒಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಎಎನ್ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' (ANI Technologies) ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,59,238 ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಜಾಗವನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದೆ.
- ಹಣಕಾಸು ವಿವರ: ಈ ಜಾಗದ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ₹170.65 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ₹11.54 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
- ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ: ಇದೇ 4,27,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ 'ಎಎನ್ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' ಹೆಸರಿನ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಸುಮಾರು 1,70,000 ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು (ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಲೀಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ (Bengaluru Leading India's Office Space Market)
ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಚೇರಿ ಜಾಗದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (H1 2026) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲೀಸ್ ನೀಡಲಾದ ಒಟ್ಟು 35.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ (msf) ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 29 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಕಾಲಿಯರ್ಸ್’ (Colliers) ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 10.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವು ಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
‘ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್’ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ₹1,250 ಕೋಟಿಯ ಮೆಗಾ ಡೀಲ್ (Target Corporation Mega Lease at Manyata)
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ರಿಟೇಲ್ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್’ (Target Corporation) ಭಾರತೀಯ ವಿಭಾಗವು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ‘ಎಂಬೆಸಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್’ನಲ್ಲಿ (Embassy Manyata Business Park) ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,30,000 ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಲೀಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಟಾಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,250 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ‘ಹನಿವೆಲ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ (Honeywell Technology Solutions Bellandur Lease)
ಕೇವಲ ಒಲಾ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಹನಿವೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್' (Honeywell Technology Solutions) ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿವೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಹಬ್ ಆದ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು (Bellandur) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000,000 ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಲೀಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು ₹429 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿದೆ.
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