ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿ: ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು
ಏ.1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯು, 1961ರ ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025
ಭಾರತದ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025, ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ಆರು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ 1961ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದರೂ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಈಗಿರುವ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ, ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಕಾನೂನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಈಗಿರುವ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಕಾನೂನಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಅನುಸರಣೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
2026–27 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
2026–27 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 2025–26 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ: 2025–26 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ (STCG) ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ (LTCG)ಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆದಾಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಳಂಬಿತ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ₹0 ರಿಂದ ₹4,00,000: ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ
- ₹4,00,001 ರಿಂದ ₹8,00,000: 5%
- ₹8,00,001 ರಿಂದ ₹12,00,000: 10%
- ₹12,00,001 ರಿಂದ ₹16,00,000: 15%
- ₹16,00,001 ರಿಂದ ₹20,00,000: 20%
- ₹20,00,001 ರಿಂದ ₹24,00,000: 25%
- ₹24,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: 30%
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
- ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
- ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ₹75,000 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತ.
- ₹12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ.
- ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCD(2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನದ 14% ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS)ಗೆ ಕಡಿತ.
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಜನಪ್ರಿಯ
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ:
- ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿತ (PPF, ELSS, LIC)
- ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA)
- ರಜೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (LTA)
- ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ
- ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳು
- ಸೆಕ್ಷನ್ 80E ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ
- ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ₹50,000 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತ
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು
60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ
- ₹0 ರಿಂದ ₹2,50,000: ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ
- ₹2,50,001 ರಿಂದ ₹5,00,000: 5%
- ₹5,00,001 ರಿಂದ ₹10,00,000: 20%
- ₹10,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: 30%
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (60–80 ವರ್ಷ)
- ₹0 ರಿಂದ ₹3,00,000: ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ
- ₹3,00,001 ರಿಂದ ₹5,00,000: 5%
- ₹5,00,001 ರಿಂದ ₹10,00,000: 20%
- ₹10,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: 30%
ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು)
- ₹0 ರಿಂದ ₹5,00,000: ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ
- ₹5,00,001 ರಿಂದ ₹10,00,000: 20%
- ₹10,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: 30%
ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ
1961ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ರಚನೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕಾನೂನಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು, ಅನಗತ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ
ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
