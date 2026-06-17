ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಾಡಿದ ₹4ರ ಷೇರು ! ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿದವರಿಗೆ ಹೊಡೀತು ಲಾಟರಿ
Multibagger Penny Stocks: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಷೇರುಗಳು ಇಡೀ ಆಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ.
8000% ವರೆಗೆ ಲಾಭ
ಈ ಸಣ್ಣ ಷೇರುಗಳು ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥಾ ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಕಾಗಿವೆ. ಈ ಷೇರುಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8,000% ವರೆಗೆ ಲಾಭ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ₹80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಈಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು.
Magnus Steel Share: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಐಟಿಯ ಡಬಲ್ ಡೋಸ್
ಈ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು BPO ನಂತಹ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗರ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2343% ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು 23 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸದ್ಯದ ಬೆಲೆ ₹119.75. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭ 590% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Shree Salasar Share: ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮ
1980ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರು/ಬಾಂಡ್ಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹174 ಕೋಟಿ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರು 1,614% ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹250 ಆಗಿದೆ. ಈ ಶೇರು ರಾಕೆಟ್ನಂತೆ ಏರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಕಂಪನಿಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲಾಭದಲ್ಲಿ 1117% ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು.
Covance Softsol Share: ಹೊಸ ಕಾಲದ 'AI' ಸ್ಟಾರ್
ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಇದು. 2023ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI), ಕ್ಲೌಡ್, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ AIದ್ದೇ ಹವಾ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,408% ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ಇದರ ಬೆಲೆ ₹160.30. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲಾಭ ಕೂಡ 428% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
SMT Engineering Share: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ
1984ರ ಈ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ) ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹15.8 ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಇದು ₹420ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 2,685% ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ 466% ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಷೇರು ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ.
JTL Defence Share: ₹4ರ ಶೇರು ₹397ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ
1992ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ JTL ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಷೇರು ಕೇವಲ ₹4.81 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಅದು ₹397.20 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ, 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ 80 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲಾಭ ಕೂಡ 182% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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