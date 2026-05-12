ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ₹16.77 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಧೂಳೀಪಟ! ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು 16.77 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಾರಾಟದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಈ ರಕ್ತಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ರಕ್ತಪಾತ
ಮುಂಬೈ/ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ರಕ್ತಪಾತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16.77 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಿಂದಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿವೆ.
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ನಷ್ಟ
ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,456.04 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು (ಶೇ. 1.92) ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 74,559.24 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವಹಿವಾಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 3,399.28 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಅಥವಾ ಶೇ. 4.36 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 4.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ 5 ಕಾರಣಗಳು:
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 107.4 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಂತಹ ಆಮದು ಅವಲಂಬಿತ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.
ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ: ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೊರಹರಿವು (FII Selling): ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸತತವಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತವ್ಯಯದ ನೀತಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಿತವ್ಯಯಕ್ಕೆ (Austerity) ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ವಿಜೇತರು? ಯಾರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು?
ಮಂಗಳವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ 30 ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳ ಪೈಕಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಷೇರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಉಳಿದಂತೆ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶೇ. 4.22 ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಕಂಡ ವಲಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳೂ ಸಹ ಶೇ. 3 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಏನು? ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಬೇರಿಷ್' (Bearish) ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮೋಟೀಲಾಲ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಖೇಮ್ಕಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷವು ತಿಳಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿಯಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ (Defensive) ವಲಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು TOI ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐನ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಗಮನಿಸಿ
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಪೈಂಟ್, ಏವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಒಎನ್ಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐನ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)
