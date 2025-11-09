ನಾಥದ್ವಾರ, ಗುರುವಾಯೂರ್ಗೆ 30 ಕೋಟಿ, ತಿರುಪತಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಂಬಾನಿ
ನಾಥದ್ವಾರ, ಗುರುವಾಯೂರ್ಗೆ 30 ಕೋಟಿ, ತಿರುಪತಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಂಬಾನಿ. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ದೇಗುಲದ ಸೇವಾ ಸದನ, ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂಬಾನಿ ಭೇಟಿ
ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಥದ್ವಾರ, ಕೇರಳದ ಗುರುವಾಯೂರ್, ತಿರುಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಥದ್ವಾರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂ ದೇಣಿಗೆ
ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ನಾಥದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥಜಿಯವರ ಭೋಗ್ ಆರತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮತ್ತು ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ್ ಬಾವಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಥದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ, ಸುಸಜ್ಜಿತ "ಯಾತ್ರಿ ಏವಂ ವರಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಸದನ" (ಯಾತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ) ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾಥದ್ವಾರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ರೂ. 15 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಈ ಸೇವಾ ಸದನದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಠಡಿ ಇದ್ದು, ವೃದ್ಧ ವೈಷ್ಣವರು ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 24 ಗಂಟೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಘಟಕ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೇವೆಗಳು, ಸತ್ಸಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಸಭಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಟಿಮಾರ್ಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪೂಜ್ಯ ತಾಳ-ಪ್ರಸಾದ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಊಟದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರೂ. 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸನಾತನದ ಹೆಮ್ಮೆ
ನಾವು ವೈಷ್ಣವರು - ಶಾಶ್ವತ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ್ ಬಾವಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ವಂತಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ, ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಅಡುಗೆಮನೆ
ಇನ್ನು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ಸೇವೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಆಧುನಿಕ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಘೋಷಿಸುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಎನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ (ಟಿಟಿಡಿ) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಸುಧಾರಿತ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 2,00,000 (ಎರಡು ಲಕ್ಷ)ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ - ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಿರುಪತಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ
ತಿರುಮಲವು ನಂಬಿಕೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಟಿಟಿಡಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಉದಾತ್ತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನಾವು ವಿನಮ್ರರಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಗುರುವಾಯೂರ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ
ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ನ ಗುರುವಾಯೂರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು.