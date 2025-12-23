ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮರೆತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) UDGAM ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚbhudu.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಇನ್ನಾರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಆ ಹಣ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಹಣದ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಹಣವಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಲೆಯುವುದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೇ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೇ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೇರದೇ ಹೋಗಬಹುದು.
ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಮಾರ್ಗ
ಇಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖಾತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದು ಮರೆತುಹೋದರೂ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನೂ ನೀವೀಗ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಪಾವತಿ ಆಗದ ಕಾರಣ, ಆರ್ಬಿಐ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಣವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ (Unclaimed Deposits Gateway to Access Information)
ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ
ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನ UDGAM ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ KYC ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹಂತಗಳು:
- UDGAM ಪೋರ್ಟಲ್ ಭೇಟಿ: udgam.rbi.org.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. (https://udgam.rbi.org.in)
- ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಪ್ಯಾನ್, ಆಧಾರ್, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ: ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ.
- KYC ಸಲ್ಲಿಸಿ: ಆಧಾರ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಅಥವಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನಂತಹ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಹಣ ಪಡೆಯಿರಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ:
10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳು: 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ಹಣ RBI ನ ಠೇವಣಿದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ (DEA) ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳು: ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ RBI ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ: ನೀವು ಖಾತೆದಾರರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.