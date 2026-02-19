ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ, ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಂಬಾನಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಘೋಷಣೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನೇ ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಎಐ ಕ್ರಾಂತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಿಯೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಜಿಯೋಗೆ ಸಲ್ಲಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಡೇಟಾ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀತಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಘೋಷಣೆ ಹಲವರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಜಿಯೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಎಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್
ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಹು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 120 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜಿಯೋ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಎಐ ಸೇವೆಗಳು ಜನರು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ
ಜಿಯೋ ಎಐ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು, ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಯೋ ಶಿಕ್ಷಾ ಎಐ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಯೋ ಆರೋಗ್ಯ ಎಐ, ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಜಿಯೋ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ಐಕ್ಯೂ ಮುಂತಾದ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಎಐ ಶಕ್ತಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಶಕ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜಿಯೋದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಎಐ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅಂಬಾನಿ
ಎಐ ಆಧುನಿಕ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಐ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಉನ್ನತ ಕೌಶಲದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
