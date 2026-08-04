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- LIC ಪಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 31 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಷೇರು ಬೆಲೆ!
LIC ಪಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 31 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಷೇರು ಬೆಲೆ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಶೇ. 6.5ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ (OFS) ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಐಸಿ ಶೇರು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲು ಮಾರಲು ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಶೇ. 6.5ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ (OFS) ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಂಗಳವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಶೇರು ಮೌಲ್ಯ ಶೇ. 7ರಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಷೇರು ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ
ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಐಸಿ ಶೇರುಗಳು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು, ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 7ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ 398.50 ರೂ. ತಲುಪಿದವು. ಈ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 5.05 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 2026ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ-50 ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಐಸಿ ಶೇರುಗಳು ಶೇ. 6.5ರಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇರು ದರವು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಆಫರ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ (382 ರೂ.) ಕೇವಲ ಶೇ. 4ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿದೆ.
31,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿ
ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಐಸಿಯ ಶೇ. 2.5ರಷ್ಟು ಮೂಲ ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ. 4ರಷ್ಟು ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 'ಗ್ರೀನ್ಶೂ ಆಪ್ಷನ್' (Greenshoe Option) ಅನ್ನು ಸಹ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರೀನ್ಶೂ ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 6.5ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 31,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಗೆ (OFS) ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ 382 ರೂ.ಗಳ ಫ್ಲೋರ್ ಬೆಲೆ (ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೋಮವಾರದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 11ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು DIPAM ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಈ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ (OFS) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಾನ್ ರಿಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆ (Retail) ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲಾಖೆಯ (DIPAM) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರುಣೀಶ್ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು, ಮೂಲ ಕೊಡುಗೆ ಶೇ. 2.5ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರೀನ್ಶೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ. 4ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಬಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಮಾರಾಟ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ. 96.5ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 3.5ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ 6.5% ಪಾಲು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ. 90ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂಡಳಿಯ (SEBI) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಂಗದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನ್ನು ಶೇ. 90ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು (ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಲನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು) ಎಲ್ಐಸಿಗೆ ಮೇ 2027ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಐಪಿಒ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (Free Float) ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಐಸಿ ಶೇರುಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ದ್ರವ್ಯತೆ (Liquidity) ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ (Passive Indices) ಎಲ್ಐಸಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಮೇ 2022ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದೊಡ್ಡ ಐಪಿಒ (IPO) ಮೂಲಕ ಎಲ್ಐಸಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
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