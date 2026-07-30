ಮೋದಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸುರಿದ ಎಲ್ಐಸಿ!
ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮವು (LIC) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ₹12,207.25 ಕೋಟಿ ಲಾಭಾಂಶದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಷೇರುದಾರರು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹10 ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿಗಮದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹59.03 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆಗೆ ₹ 12,207 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮವು (LIC) ಜುಲೈ 27, 2026 ರಂದು ನಡೆಸಿದ 5ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (AGM) ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶದ ಪೈಕಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ₹ 12,207.25 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹ 10 ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ ಷೇರುದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ (FY26) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹ 10 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿಗೆ ₹ 10 ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶ (Dividend) ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಷೇರುದಾರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಾಭಾಂಶ ನಿರ್ಣಯವು ಶೇಕಡಾ 99.99 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.
ಆಡಿಟರ್ಗಳ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ
ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (AGM) ಎಲ್ಐಸಿಯ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕೃತ (Standalone and Consolidated) ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಗಮದ ವಲಯ (Zonal) ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ (Divisional) ಆಡಿಟರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಷೇರುದಾರರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಿತು.
ಎಲ್ಐಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ
ಸೆಬಿ (SEBI) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅರ್ಹ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 99.99 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 'ಎಲ್ಐಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾರ್ಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ (Material related party transactions) ಷೇರುದಾರರು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.
70ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಎಲ್ಐಸಿ: ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹ 59.03 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ!
ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಐಸಿ, ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಗಮದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ (Total asset base) ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 59.03 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.