ಕೇವಲ 79 ರೂ , ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ 4K ಟಿವಿವರೆಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಸ ಮಾಸಿಕ ಪ್ಲಾನ್, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ 79 ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಆಫರ್
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ: ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ 4K ಟಿವಿವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಲಾನ್
ನೀವು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್, ಸೂಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಜನವರಿ 28 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಕೇವಲ 79 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭ
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾನ್: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ OTT ಮನರಂಜನೆ
ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡುವವರಿಗಾಗಿ, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹79. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 720p HD ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಜಾಹೀರಾತು ಸಹಿತ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಎರಡಕ್ಕೂ 149 ರೂಪಾಯಿ
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್: ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಎರಡಕ್ಕೂ
ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಿಗಾಗಿ. ಇದರ ಮಾಸಿಕ ಬೆಲೆ ₹149. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1080p ಫುಲ್ HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಜಾಹೀರಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್: 4K ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ಅನುಭವ
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್-ಭರಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹299. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಬಹುದು. ಲೈವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
OTT ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫರ್
ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೀವು ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ OTT ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫುಲ್ HD ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 4K ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹಲವು ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ಅನುಭವ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
