ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಂತಹ ತೈಲ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹2.6 ಮತ್ತು ₹3.23 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ

ಟೆಹ್ರಾನ್‌: ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ನಡುವೆ, ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ತೈಲ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ 3 ರು. ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ವೆನಿಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ 5 ರು.ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇನ್ನು ಕೆಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ₹2.6ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್:

ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 2.68 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಕೇವಲ 55 ಪೈಸೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿ ರುವುದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ತೈಲ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿಯೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ 5 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ

ವೆನಿಜುವೆಲಾ: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ವೆನಿಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಅಂದಾಜು 3.23 ರು.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಇರಾನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 37 ಪೈಸೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಅಂಗೋಲಾ: ಹಾಗೆಯೇ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶ ಅಂಗೋಲಾ ದಲ್ಲಿಯೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೀ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 30.3 ರು., ಡೀಸೆಲ್ ದರ 40.3 ರು ಅಷ್ಟೇ. ದೇಶವು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ ತೈಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕುವೈತ್, ಅಕ್ಟೋರಿಯಾ, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರ 50 ರು.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.

