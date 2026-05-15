ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಾ.., ಮನೆ ಮಾರ..! ಅಜ್ಜನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 79, ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 4,000 ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ 1.6 ಲಕ್ಷ!
How Gold Price Became 2000x Costlier in India From 1955 to 2026 ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹79ಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ… ಈಗ ₹1.6 ಲಕ್ಷ! 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟು ಏರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿರುವ ಏರಿಕೆ
1955ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹79ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ಇಂದು 2026ರಲ್ಲಿ ₹1.6 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿರುವ ಏರಿಕೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವೂ ಇದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ, ದುಬಾರಿ ದರ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
1955ರಲ್ಲಿ ₹79 ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ₹100 ದಾಟಿತು. ನಂತರ 1980ರ ವೇಳೆಗೆ ₹1,000 ಗಡಿ ತಲುಪಿತು. 2000 ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರ ವೇಗವಾಗಿ ಏರತೊಡಗಿತು. 2008ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂದಿಯ ಬಳಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದರು. ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
2026ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1.6 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ತಲುಪಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
10 GRAMS OF GOLD
YEAR PRICE OF 10 GRAMS OF GOLD
1955 Rs 79
1960 Rs 111
1970 Rs 184
1980 Rs 1,330
1990 Rs 3,200
2000 Rs 4,400
2005 Rs 7,000
2010 Rs 18,500
2015 Rs 26,343
2020 Rs 48,651
2022 Rs 56,100
2023 Rs 61,100
2024 Rs 74,100
2025 Rs 1,13,000
2026 Rs 1,60,000+
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಲವರು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಆಭರಣಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ETFಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಭಾರತೀಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
