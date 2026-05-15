- Home
- News
- India News
- ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್: ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ತಗೋಬಹುದು? ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗೆ DGFT ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್: ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ತಗೋಬಹುದು? ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗೆ DGFT ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನದ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ ತಡೆಯಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (DGFT) ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಥರೈಸೇಶನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿಗೆ 100 ಕೆಜಿ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಭೌತಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ನವದೆಹಲಿ (ಮೇ 15): ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGFT) ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು (Public Notice No. 11/2026-27) ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಹೊಸ ನಿಯಮ? ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಡಿಜಿಎಫ್ಟಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ 2023ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್' (SION) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ 100 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಮದು
ಆಮದು ಮಿತಿ ನಿಗದಿ: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಥರೈಸೇಶನ್ (Advance Authorisation - AA) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಈಗ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಪಾಸಣೆ: ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು (Manufacturing Facility) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಘಟಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ರಫ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆ (Export Obligation): ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಭರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿಯಮವಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ರಫ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ (Fortnightly) ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ದೃಢೀಕರಿಸಿರಬೇಕು.
ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ರಫ್ತು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ:
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ತಪಾಸಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಮದು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಡಿಜಿಎಫ್ಟಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ