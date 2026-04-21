- ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ, ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೋಮ್, ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಕಂಪನಿ!
ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ, ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೋಮ್, ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಕಂಪನಿ!
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಂಡೋಮ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ 'ಕಾರೆಕ್ಸ್ ಬಿಎಚ್ಡಿ', ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 20-30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಂಡೋಮ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧಾರ
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಂಡೋಮ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಕಾರೆಕ್ಸ್ ಬಿಎಚ್ಡಿ' (Karex Bhd), ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 20 ರಿಂದ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ
ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಕಾಂಡೋಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ 'ಕಾರೆಕ್ಸ್' ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಗೋ ಮಿಯಾ ಕಿಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಜಿಗಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕಾಂಡೋಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್, ನೈಟ್ರೈಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕೋನ್ ಆಯಿಲ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ವಿಳಂಬ
ಒಂದೆಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಭೀತಿಯಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕುಗಳು ಈಗ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಕಾರೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ 'ಡ್ಯುರೆಕ್ಸ್' (Durex) ಮತ್ತು 'ಟ್ರೋಜನ್' (Trojan) ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಎನ್ಎಚ್ಎಸ್ನಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಭೀತಿ
ಅಮೆರಿಕದ ಯುಎಸ್ ಎಐಡಿ (USAID) ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ನೆರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ನೆರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
