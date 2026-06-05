55 ಕೋಟಿ ಜನ ನೋಡಿದ ಆ IPL ಪಂದ್ಯ! ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ?
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ (JioStar) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (JioHotstar) ವೇದಿಕೆ IPL 2026ರ ವೇಳೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 110 ಕೋಟಿ (1.1 ಬಿಲಿಯನ್) ತಲುಪುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್.
RCB ಪಂದ್ಯಗಳೇ ವೀಕ್ಷಕರ ಸೆಳೆಯುವ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು!
IPL 2026ರ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದ ಪಂದ್ಯವೆಂದರೆ RCB ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 55.1 ಕೋಟಿ (551 ಮಿಲಿಯನ್) ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, RCB ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವೂ 43.4 ಕೋಟಿ (434 ಮಿಲಿಯನ್) ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ RCB ತಂಡದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ 51.5 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರು
IPL 2026ರ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಸೇರಿ 51.5 ಕೋಟಿ (515 ಮಿಲಿಯನ್) ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು.
ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಗೆ ₹31,048 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ
IPL ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಲದಿಂದ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ FY26 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹31,048 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭ (PAT) ₹3,210 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಸ್ನಿ-ವಯಾಕಾಂ ವಿಲೀನದ ಪರಿಣಾಮ
ವಯಾಕಾಂ18 ಮತ್ತು ಡಿಸ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಲೀನದ ಬಳಿಕ ರಚನೆಯಾದ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.
AI ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು
ಕ್ರೀಡಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಈಗ AI ಆಧಾರಿತ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮನರಂಜನಾ ವಿಷಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
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