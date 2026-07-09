ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲ, ಮುಂಬೈ ಕೂಡಾ ಅಲ್ಲ..!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪತ್ಭರಿತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಥಟ್ಟನೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್
ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ
ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ರಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲಾ ಆದಾಯ ಸರಾಸರಿ 11.46 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ತಲಾದಾಯ ಹೊಂದಿದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮುಂಬೈ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಗೆ ಅದರ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ವಾತಾವರಣವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಲವು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್
ಇದು ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ (HITEC City) ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮೂಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಿನೋಮ್ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ನವೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಧನ ವಿಸ್ತರಣೆ:
ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನಗರವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ನವೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳು, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:
2024-25ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಲಾ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಂದರೆ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ (ತೆಲಂಗಾಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (ಕರ್ನಾಟಕ), ಗುರುಗ್ರಾಮ (ಹರಿಯಾಣ), ಮುಂಬೈ ಉಪನಗರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು). ಅಗ್ರ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಆದಾಯದ ಅಂತರವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರೂ, ರಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ:
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.