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- ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಆಕೆಯ ಪತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಲೇಖನವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತಾದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಆಕೆಯ ಪತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್' ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅನ್ವಯ ಪತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಪತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ:
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ: ಮಹಿಳೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಗಂಡ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು: ಮಹಿಳೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ.
EPS ಸದಸ್ಯರು: ಮಹಿಳೆಯು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ (EPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡನಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ (EPS) ನಿಯಮಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯು ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಹಕ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು:
ವಿಚ್ಛೇದನ: ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ.
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ: ಮಹಿಳೆಯು ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದರೆ.
ನಾಮಿನಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವು ಪತಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬದಲು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಬಹುದು.
ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತಿಯೇ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕುದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು:
- ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
- ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದಿರುವುದು.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗದಿರುವುದು.
- ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು (Checklist)
ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ:
- ಪತ್ನಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (Death Certificate).
- ಪತಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್.
- ಮದುವೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ವಿವಾಹದ ಪುರಾವೆ.
- PPO (Pension Payment Order) ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರತಿ.
ನಾಮಿನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಸಲಹೆ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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