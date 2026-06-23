ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇವರೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಹುದು!
ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನ 2026: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು? ಇವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ದೇಶದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದ್ಭುತ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನ 2026ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
1. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್
ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೆಹಮಾನ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
2. ಪ್ರೀತಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಪ್ರೀತಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಪ್ರೀತಮ್ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರು ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
3. ಹಿಮೇಶ್ ರೇಶಮಿಯಾ
ಹಿಮೇಶ್ ರೇಶಮಿಯಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹಲವಾರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ ಹಿಮೇಶ್, ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
4. ಅಮಿತ್ ತ್ರಿವೇದಿ
ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಅಮಿತ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುಗರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವರು ಸುಮಾರು 70-80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
5. ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್
ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರುಧ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇವರು ಸುಮಾರು 50-60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.