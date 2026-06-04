India Post Franchise Scheme: ಜೇಬಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗೆ ಬಾಸ್!
ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ 2.0 ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
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Image Credit : Gemini AI
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 2.0 ತಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ 'ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 2.0' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (APT) ಬಳಸಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
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Image Credit : Post Office\Twitter
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು?
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಡೆದವರು ಹಲವು ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ EMS ಸೇವೆಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಂಗ್ರಹ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಕೇವಲ ಡೆಲಿವರಿ, ಕೇವಲ ಪಿಕಪ್, ಅಥವಾ ಬುಕಿಂಗ್, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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Image Credit : Post Office\Twitter
ಅರ್ಹತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಯುಸಿ (ಇಂಟರ್) ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು. ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಬೇಕು. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
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Image Credit : Post Office\Twitter
ಹೂಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು? ಆದಾಯವೆಷ್ಟು?
ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಅಥವಾ ಪಿಕಪ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ₹5,000, ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ₹15,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆದಂತೆ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : India Post/FB
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.?
ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ, ಏಪ್ರಿಲ್, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದವಾದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : India post
ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್
ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ 2.0 ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು
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