Post Office Scheme: 5 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ..! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ!
ಸದ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP).
15
Image Credit : Getty
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ KVP ಸ್ಕೀಮ್
ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ 'ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ' (KVP) ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.5% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗ.
25
Image Credit : Gemini AI
ಹಣ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ?
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವು 115 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ.
35
Image Credit : Getty
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ₹1000 ದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
45
Image Credit : Social Media
ಹಣದ ಭದ್ರತೆ, ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ 100% ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
55
Image Credit : Getty
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆವಿಪಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
Latest Videos