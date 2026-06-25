500 ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟಿನ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ? ಒಂದು ನೋಟು ತೂಕ ಎಷ್ಟು?
ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 500ರ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದರ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? ಈ ತೂಕವು ನೋಟುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ..
ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಾ ಹಣ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ' ಎಂದರೆ ಅದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ಬೇಕು?
ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವಾಗಲು 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಒಟ್ಟು 20,000 ನೋಟುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಂತೆ 100 ನೋಟುಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟು (Bundle) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಟ್ಟು 200 ಕಟ್ಟುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಎಷ್ಟು?
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ತೂಕ ಸರಿಸುಮಾರು 1.15 ಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ನೋಟು: 1.15 ಗ್ರಾಂ
ಒಂದು ಕಟ್ಟು (100 ನೋಟುಗಳು): 115 ಗ್ರಾಂ
ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (20,000 ನೋಟುಗಳು): ಸುಮಾರು 23 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ (23 Kg)
ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದೇ?
ಹೌದು, ಈ 23 ಕೆಜಿ ಎಂಬುದು ಅಂದಾಜು ತೂಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 18 ಕೆಜಿಯಿಂದ 23 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ:
ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೋಟು: ಹೊಸ ನೋಟುಗಳು ಕಟುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೋಟುಗಳು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸವೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿರಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಗಳು: ನೋಟಿನ ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಾರಗಳು ಸೇರಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆಯೇ?
23 ಕೆಜಿ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತಬಲ್ಲ ತೂಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕೋಟಿಯನ್ನು 500ರ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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