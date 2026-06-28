Gold ETF: ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ?
Gold ETF: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದಂತೆಯೇ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಈಟಿಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು?
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಭರಣ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇವನ್ನು ಖರೀದಿಸದೆಯೇ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ (Gold Exchange Traded Fund). ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್. ಈ ಫಂಡ್, ನಾವು ಹೂಡಿದ ಹಣದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಈ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೆ, ಈ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಈಟಿಎಫ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು?
ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಅಪಾಯಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಗದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಇರುವ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚುಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಾಭ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 5ರಿಂದ 15ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ, ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದೆಯೇ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
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