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- 6ನೇ ತರಗತಿ ಫೇಲಾದ ಹುಡುಗ ಈಗ ₹4000 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ! ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ಯಮ, ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ!
6ನೇ ತರಗತಿ ಫೇಲಾದ ಹುಡುಗ ಈಗ ₹4000 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ! ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ಯಮ, ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ!
ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ, ಇಂದು 4,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುಟ್ಟ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಅವರ ಪಯಣದ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಫೇಲಾದ ಹುಡುಗ ಇಂದು ₹4000 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ
ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ (Fail) ಆದರೆ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹತಾಶರಾಗುವ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ (PC Musthafa) ಅವರ ಜೀವನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ಕೇರಳದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಇಂದು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆಯ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ 'ಐಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್' (iD Fresh Food) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಕೋಟಿಗಳವರೆಗಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಡತನ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದ ಬಾಲ್ಯ (Childhood Struggles)
ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರು (Daily Wage Labourer). ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಸ್ತಫಾ, 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫೇಲ್ ಆದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆಳಕಾದರು. 'ನೀನು ಓದಬೇಕು, ಓದೊಂದೇ ನಿನ್ನ ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಲ್ಲದು' ಎಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ ಮುಸ್ತಫಾ, ಮುಂದೆ ಎನ್ಐಟಿ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ (NIT Calicut) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (IIM Bangalore) ಎಂಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪೂರೈಸಿದರು.
ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಮುಖ
(The Journey to Entrepreneurship)
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳ ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ (IT Companies) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.
2005ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐವರು ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಐಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್' ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಕೇವಲ 50 ಚದರ ಅಡಿಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು (Idli and Dosa Batter) ತಯಾರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ರ: ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣ (Success Secret)
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದ್ದರೂ, 'ಐಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು (Preservatives) ಬಳಸದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀಡಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಅವರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿತು. ನಂತರ ಪರೋಟಾ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರು.
ಇಂದು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ! (Global Presence)
ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಟರ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದೆ. ಇಂದು 'ಐಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್' ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದುಬೈ, ಅಮೆರಿಕ, ಓಮನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠವೊಂದೇ - ಆರಂಭದ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
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