ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್, ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಕಾರಣ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಗಮ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿ ತಯಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ವಾಯುಯಾನ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕೀರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ನಿರ್ಧಾರ
ಸರ್ ದೋರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಭಾವಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2027 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಸುಗಮ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ
1963 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 1987 ರಲ್ಲಿ ತಿರುಚ್ಚಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟಿಸಿಎಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಂತರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2017 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ 150 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಸಿಯೇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇವರನ್ನು ದಿವಂಗತ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಗತಿ
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿತು. ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2020 ರಲ್ಲಿ 7.89 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ 16.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭವು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 32,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 1.71 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮೂಹದ ನೊಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು 9.31 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 24.39 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ 9,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ದಿನಸಿ ವೇದಿಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ 35,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಭೂಷಣ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ಜೊತೆಗೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಟೆಲಿಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮೂಹದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರಳಿ ರೂಪಿಸಿದರು.
ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವಗಳು
ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿದವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನ ಸತತ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಿಇಒ ವೇದಿಕೆಯ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2022 ರಲ್ಲಿ ‘ಪದ್ಮಭೂಷಣ’, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಲೆಜಿಯನ್ ಡಿ'ಆನೂರ್’ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರವು ‘ನೈಟ್’ ಗೌರವಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. 'ಬ್ರಿಡ್ಜಿಟಲ್ ನೇಷನ್' ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರಾಗಿರುವ ಇವರು, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮೇಜರ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.