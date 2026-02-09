- Home
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ
350cc ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. Hunter 350, Classic 350, Meteor 350, Bullet 350, Goan Classic 350 ನಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹15,000 ದಿಂದ ₹23,500 ವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದಿಂದಾದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
ಬೈಕ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆ
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು 350cc ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.