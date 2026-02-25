RCB Team Sale: Diageo Sets March Deadline for RCB ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಒಡೆತನದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RCSPL) ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.25): ಜಾಗತಿಕ ಮದ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಡಿಯಾಜಿಯೊ' (Diageo) ಒಡೆತನದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (USL), ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (RCSPL) ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೃಹತ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದೊಳಗೆ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಡುವು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಿಡ್ದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ (Due diligence) ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು IPL ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ (WPL) ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿನ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 9 ರಿಂದ 10 ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖರೆಂದರೆ: ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಆದರ್ ಪೂನವಾಲಾ, ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ಟೆಮಾಸೆಕ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರಂಜನ್ ಪೈ ಕೂಡ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ EQT, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಹ-ಮಾಲೀಕ ಅವ್ರಾಮ್ ಗ್ಲೇಜರ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹18,000 ಕೋಟಿ) ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ಇದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 1.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್: ಮನೋಜ್ ಬಡಾಲೆ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಈ ತಂಡವೂ ಸಹ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR): ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಸಹ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಈ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಮೆಹ್ತಾ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2025) ಟೊರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ತಂಡದ ಶೇ. 67 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ₹7,500 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ
'ಹೌಲಿಹಾನ್ ಲೋಕಿ' (Houlihan Lokey) ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 18.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 269 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (242 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ (235 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.