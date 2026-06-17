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- ಜಸ್ಟ್ 198 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5G, ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, Vi ನಡುವೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀಡೋದು ಯಾರು?
ಜಸ್ಟ್ 198 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5G, ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, Vi ನಡುವೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀಡೋದು ಯಾರು?
ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ (Vi) ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ಗದ 5G ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಬೆಲೆ, ಡೇಟಾ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 5ಜಿ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5G ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 5G ಪ್ಲಾನ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ (Vi) ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ 5G ರಿಚಾರ್ಜ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ 5G ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಮೂರೂ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ (Vi) ಕಂಪನಿಯ ಅಗ್ಗದ 5G ಪ್ಲಾನ್
ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 349 ರೂಪಾಯಿಯ 5G ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 1.5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ Validity 28 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ 300GB ಯ ಫೇರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ (FUP) ಮಿತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಂಜ್ ಆಲ್ ನೈಟ್ (Binge All Night), ವೀಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾ ರೋಲೋವರ್ (Weekend Data Rollover), ಡೇಟಾ ಡಿಲೈಟ್ ಮತ್ತು ವಿ ಮೂವೀಸ್ & ಟಿವಿ (Vi Movies & TV) ಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಜಿಯೋ (Jio) ನೀಡುತ್ತಿದೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಪ್ಲಾನ್
ಕೇವಲ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ 198 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ 5G ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ 14 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 'ಟ್ರೂಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ' (Truly Unlimited 5G Data) ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಹ 5G ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಮಿತಿಯ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ JioTV ಮತ್ತು Jio AI ಕ್ಲೌಡ್ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳ ಉಚಿತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ (Airtel) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭಿಕ 5G ಪ್ಲಾನ್ ವಿವರ
ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ 5G ಪ್ಲಾನ್ನ ಬೆಲೆ 379 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಿಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 28 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಜೊತೆಗೆ 300GB FUP ಮಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ (Apple Music) ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ 30GB ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗೂಗಲ್ ಒನ್ (Google One) ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾರದ್ದು?
ಮೂರೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ 5G ಪ್ಲಾನ್ 349 ರೂ. ಹಾಗೂ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ 379 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಕೇವಲ 198 ರೂ.ಗೆ 5G ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಡೇಟಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5G ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಯೋದ 198 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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