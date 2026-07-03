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- Gold Rates Soar: ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ
Gold Rates Soar: ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, 24, 22, ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ.
1 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಕೆ
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 9ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಚಿನ್ನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು 1 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 100 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 37,700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 14,45,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 3,770 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,44,550 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗುರುವಾರ 3,016 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,15,640 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 377 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 14,455 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ
ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3,450 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,32,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 34,500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 13.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇಲ್ಲಿ, 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.06 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ 2,760 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 345 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 13,250 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇದಲ್ಲದೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 28,200 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10,84,100 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 2,820 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,08,410 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, 8 ಗ್ರಾಂಗೆ 2,256 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 86,728 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು 1 ಗ್ರಾಂಗೆ 282 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10,841 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹14,455, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹13,250 ಹಾಗೂ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹10,84124 ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
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